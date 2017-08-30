Екатерина Гамова: Девчонки называют меня Екатериной Александровной. Пока непривычно и даже забавно

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В начале года руководство Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) назначило завершившую игровую карьеру Екатерину Гамову куратором женских юниорских сборных. Решение оправдало себя на 100 процентов. Гамовой очень нравится работать с подрастающим поколением, а юные спортсменки — вообще в восторге. Появление в команде столь авторитетной спортсменки сказалось и на результатах. С ней девушки до 16 лет дошли до финала чемпионата Европы, юниорки до 18 лет стали чемпионками Европы, а на прошлой неделе они же выиграли бронзу уже на чемпионате мира.

— Катя, вы, наверное, чувствуете себя талисманом? Три выезда — три медали.

— Я уже слышала об этом, но не думаю, что дело только во мне. Быть в такой команде очень приятно. И если чем-то действительно удается помогать, то это здорово.

— Какие у вас функции в сборной?

— Я участвую в тренировочном процессе, общаюсь, делюсь своим опытом.

— Что делаете на тренировках?

— Подсказываю некоторые технические моменты, говорю, как правильно делать те или иные элементы. По мере возможностей стараюсь во всем помогать Александру Карикову — главному тренеру команды.

— На установках перед игрой слово берете?

— Перед играми проходят собрания, на которых говорится о тактике, обращается внимания на некоторые технические нюансы. Каждый тренер дает напутствие команде, в том числе, и я. Рассказываю, например, как лучше заводить себя эмоционально. Вспоминаю примеры из своей карьеры.

— Как девушки обращаются к вам?

— Екатерина Александровна.

— Нравится?

— Если честно, непривычно до сих пор. Для меня это пока даже забавно.

— Бывало такое, что кто из девочек подходил наедине и говорил: «Екатерина Александровна, нужен ваш совет»?

— Несколько раз такое случалось. Обсуждали технические моменты или делились видением по поводу той или иной ситуации. Это нормально.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЮНИОРСКОЙ СБОРНОЙ МОГЛИ БЫ ЗАИГРАТЬ В СУПЕРЛИГЕ УЖЕ СЕЙЧАС

— Насколько важны для девчонок эти медали?

— Очень важны. Это дополнительная мотивация.

— Спрашиваю вот почему. На чемпионатах мира до 18 лет последний раз медаль у России была 10 лет назад. Но из того состава во взрослом волейболе раскрылась только Екатерина Панкова.

— Сложно сказать наверняка, как сделать так, чтобы из этой команды высот добилось больше спортсменок. Молодых и перспективных у нас зачастую бывает достаточно много, но пробиться на самый верх и стать игроками сборной действительно удается далеко не всем. Мы часто говорили девчонкам об этом и повторяли, насколько важно много и упорно работать прямо сейчас. Молодым игрокам нужно учиться бороться со своими страхами при выходе на площадку со взрослыми. Очень надеюсь, что до девушек дойдет эта информация, и через несколько лет в их лице будет существенная подпитка основной команде.

— Кто из девочек этой сборной играет в клубах более или менее регулярно?

— Практически все. Кто-то в Молодежной лиге, кто-то в Высшей лиге «Б». Конечно, хотелось бы, чтобы играли все и везде. Пусть их бьют сейчас, но это поможет в будущем. Практика в Высшей лиге «А» и особенно в Суперлиге однозначно пошла бы на пользу.

— Вы сами ведь начали играть в челябинском «Метаре» уже в 15 лет?

— Даже в 14. Мне не было и 15, когда меня выпустили на Кубок России. Спасибо Николаю Михайловичу Сорокину, который решился и рискнул поставить меня уже тогда. А в 15 я встала в основной состав. Сейчас такая тенденция, что многие клубы боятся делать ставку на молодых. Я ведь тогда тоже не казалась каким-то суперталантом. И сложившимся игроком не была точно. Перспективная — да. Но вместе с тем хиленькая и слабенькая. Просто в меня поверили. И это дало плоды.

— К кому из нынешнего юниорского состава советуете присмотреться?

— Не хотела бы называть фамилии, поскольку это может сослужить девочкам не самую хорошую службу. Могу похвалить всю команду и сказать, что турнир мы прошли очень непростой. Проблем было много, но мы справились. Понятно, что есть к чему стремиться и куда расти. Чтобы выиграть золото на чемпионате мира, который пройдет через два года, нужно проделать огромнейший пласт работы.

— Есть ли в этой сборной те, кто смог бы играть уже в предстоящем розыгрыше Суперлиги?

— Это точно не будут топ-команды, которые борются за медали. Но некоторые девочки — далеко не все — вполне возможно, смогли бы заиграть уже сейчас.

ВО ВЗРОСЛУЮ КОМАНДУ НЕ ХОЧУ

— Раз уж вы такая удачливая, может, и с основной сборной съездить на чемпионат Европы?

— Я думаю, там достаточно людей, которые не менее удачливые, чем я. Мне очень нравится место, где я сейчас нахожусь, крайне интересно общаться с детьми, делиться с ними опытом и чувствовать от них отдачу. Менять ничего не хочу.

— Основная команда на следующей неделе стартует на Всемирном Кубке чемпионов. Вы в свое время участвовали на этом турнире, что можете о нем сказать?

— Он проводится в Японии раз в четыре года. Раньше Кубок проходил в ноябре, но сейчас, почему-то специфика поменялась. На турнире соберутся чемпионы разных континентов, и этот коммерческий старт будет очень хорошим этапом подготовки к чемпионату Европы.

— Чемпионат Европы — более важный турнир?

— Лично мне кажется, что да.