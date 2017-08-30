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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30845554/
30 августа 2017, 16:44 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболисты «Динамо» планируют играть на новой арене с сезона-2018/19

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Московский волейбольный клуб «Динамо» планирует переехать на новую арену в сезоне-2018/19. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение ТАСС.

«После нашего последнего посещения стройплощадки в апреле этого года застройщику удалось совершить заметный рывок вперед — темпы строительства не просто радуют, а окрыляют и заставляют нас верить в то, что спортивный сезон-2018/2019 клуб начнет на новой современной арене», — сказал генеральный директор клуба Николай Ступаков.

Новая арена для столичной команды строится в рамках возведения многофункционального центра Match Point. Вместимость арены составит 3500 зрителей. В настоящий момент «Динамо» проводит домашние матчи во Дворце спорта на улице Лавочкина.
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