Волейболисты «Динамо» планируют играть на новой арене с сезона-2018/19

«После нашего последнего посещения стройплощадки в апреле этого года застройщику удалось совершить заметный рывок вперед — темпы строительства не просто радуют, а окрыляют и заставляют нас верить в то, что спортивный сезон-2018/2019 клуб начнет на новой современной арене», — сказал генеральный директор клуба Николай Ступаков.

Новая арена для столичной команды строится в рамках возведения многофункционального центра Match Point. Вместимость арены составит 3500 зрителей. В настоящий момент «Динамо» проводит домашние матчи во Дворце спорта на улице Лавочкина.