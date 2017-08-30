«Динамо-Москва» победило «Ярославич», «НОВА» обыграла «Тархан» в Кубке России
30 августа проходят очередные матчи предварительного этапа Кубка России.
В зоне 2 московское «Динамо» обыграло «Ярославич» со счётом 3:0 (25:19, 29:27, 25:22), одержав третью победу подряд. В зоне 3 свой третий матч кряду выиграла новокуйбышевская «НОВА», обыграв «Тархан» из Стерлитамака — 3:0 (25:22, 25:20, 25:20). Новосибирский «Локомотив» оказался сильнее «Нефтяника» из Оренбурга — 3:0 (25:19, 25:19, 25:19).
Кубок России. Мужчины. Зона 2. Нижневартовск
«Ярославич» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (19:25, 27:29, 22:25).
Зона 3. Новосибирск
«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Тархан» (Стерлитамак) — 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).
«Локомотив» (Новосибирск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:19, 25:19, 25:19).
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