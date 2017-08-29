Китайская олимпийская чемпионка Вэй Цюйюэ завершила спортивную карьеру

«Я хочу поблагодарить своих поклонников и всех любителей волейбола за поддержку и любовь к игре. Отдельное спасибо хочется сказать нашему тренерскому составу, который смог подготовить национальную команду к успешным выступлениям на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх», — заявила Вэй Цюйюэ журналистам.

28-летняя волейболистка долгие месяцы восстанавливалась после серьезной травмы колена. По словам спортсменки, решение уйти из большого спорта связано, в том числе, с этой травмой, пишет «Жэньминь жибао».

Вэй Цюйюэ объявила о своей помолвке. В октябре 2017 года волейболистка выйдет замуж за помощника тренера женской сборной КНР Юань Линси.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире по фигурному катанию Юлия Липницкая завершила свою спортивную карьеру.