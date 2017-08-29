Россия разбушевалась в Польше

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Проходящий в Польше чемпионат Европы по волейболу для сборной России начался как нельзя лучше. Национальная команда страны оказалась в четвертьфинале турнира, показав на групповом этапе лучший результат среди всех 16-ти участников континентального первенства. Дружина Сергея Шляпникова одолела всех соперников с общим счетом 9−0.

Российская команда начинала чемпионат Европы матчем со сборной Болгарии. Для тех, кто следит за волейболом, было понятно, что в этом поединке будет разыграно первое место в квартете. Коллективы из Испании и Словении, которые также попали в группу, специалистами и букмекерами были отнесены к аутсайдерам.

Поединки россиян и болгар всегда отличались высоким накалом борьбы и интересным развитием сюжета. Так, в последнем матче между этими командами, который состоялся на этапе Мировой лиги в Казани, хозяева вели со счетом 2−0, но соперник сумел перевернуть ход встречи и добился победы — 3−2.

На матче европейского чемпионата серьезная борьба между сборными была только в первой партии, которая завершилась со счетом 25:23.

В каждом из последующих сетов россияне позволяли сопернику меньше чем в предыдущем — во втором игровом отрезке поляки ограничились 20-ю очками, в третьем набрали 19.

Одним из героев той встречи стал Максим Михайлов, который доставил много хлопот сопернику своей великолепной подачей. Удачный матч получился у Дмитрия Волкова.

Дальше все должно было пойти еще проще. Следующий соперник — команда Словении не представляла перед началом турнира из себя грозную силу, однако этот поединок для россиян оказался сложнее первого.

В первых двух партиях команда Шляпникова была вынуждена постоянно отыгрываться. Словенцы давили, россияне выравнивали игру и в самый решающий момент оказывались сильнее.

Оба стартовых сета вышли за стандартные 25 очков и продолжались в сумме почти полтора часа.

Третья партия тоже получилась нервной. Однако несколько ошибок соперника в решающий момент позволили сборной России завершить матч досрочно с итоговым счетом 3−0 (27:25, 30:28, 25:22).

Последний матч группового этапа, как и планировалось, оказался для россиян самым легким. Если в первом сете они позволили сборной Испании набрать 19 очков, то вторая партия завершилась уже с результатом 25:13. На сегодняшний день это самый крупный разгром на турнире.

В третьем сете коллектив Шляпникова позволил себе немного расслабиться, а испанцы поймали кураж и едва не продлили поединок.

Однако феерическая игра Волкова, который добыл в концовке три очка подряд, принесла россиянам победу в трех партиях.

Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников после этого матча прокомментировал выход команды в ¼ финала.

«Ребята сделали то, что и должны были, и победили со счетом 3:0. Я дал шанс тем игрокам, которые не выходили на площадку в предыдущих матчах. Я знаю, на что они способны и кто может сыграть в следующих встречах. Мы получили много информации, которая поможет нам определить состав на следующий матч.

У нас будет два дня на подготовку к четвертьфиналу. Это будет еще очень трудный матч, с кем бы ни пришлось играть, — приводит слова Шляпникова официальный сайт турнира.

Матч за выход в полуфинал сборная России проведет 31 августа. Днем ранее будет определен ее соперник по этому поединку — в 1/8 финала сыграют команды Польши и Словении.

Стоит отметить, что на предыдущем чемпионате Европы, который проходил в Болгарии и Италии, россияне также уверенно заняли первое место в группе, однако в четвертьфинале неожиданно уступила хозяевам турнира с Апеннинского полуострова со счетом 0−3.

Тот конфуз наверняка до сих пор в памяти российских волейболистов. Так, игрок сборной Егор Клюка отметил, что команда приложит максимум сил, чтобы ситуация не повторилась.

«Мы стараемся забыть о прошлом чемпионате Европы. Сейчас мы выступаем в Польше и уже дошли до четвертьфинала. Я был травмирован и не смог выступить на мемориале Вагнера в Кракове, поэтому не знаю, кто сильнее: Польша или Словения. Мы должны сыграть на очень высоком уровне, чтобы добиться успеха. Я чувствую себя хорошо, все идет по плану», — заявил Клюка.