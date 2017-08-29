В четвертьфинале нас ждет Польша?
Сборная России уверенно провела групповой этап, не отдав соперникам ни единого сета. Вполне вероятно, первыми соперниками нашей команды в
плей-офф станут действующие чемпионы мира.
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РОССИЯ — ИСПАНИЯ — 3:0 (25:19, 25:13, 25:23)
Все успехи мужского испанского волейбола тесно связаны с Россией. Все, если быть точным, это один. В 2007 году на чемпионате Европы в Москве испанцы сенсационно выиграли золото, в финале переиграв хозяев турнира. Ни до, ни после они не выигрывали медалей на официальных турнирах. А вот тогда взяли, да и испортили праздник огромной стране.
Затем, правда, результаты
В последние годы испанцы пережили унижения в виде поражений от самых разных сборных, включая, например, команду Китайского Тайбэя. Однако в этом году, наконец, отобрались на чемпионат Европы, переиграв в стыковых матчах Грецию, и дошли до финала Мировой лиги в своей группе, где, правда, начисто были биты эстонцами.
Несмотря на поражения в двух последних очных поединках, представить, что нынешняя сборная России не выиграет у Испании, было невозможно. Слишком уж велика разница в классе и мастерстве. Тут даже тотального везения сопернику было бы мало.
Однако испанцы начали матч очень дисциплинировано. До середины первого сета игра была совершенно равной. И у одних, и у других прием был практически идеален. Команды просто поочередно обменивались очками. А потом свою подачу нашел Максим Михайлов — и буквально спустя минуту Россия вела четыре мяча. Точку в сете поставил Максим Жигалов, вышедший на подачу на сетболе — и сходу отметившийся фирменным эйсом.
Любопытно, что Сергей Шляпников даже на самого скромного соперника в группе выставил максимально боевой состав. Вероятно, главный тренер хочет, чтобы основа была в тонусе. С учетом того, что стадию 1/8 финала наша команда минует, такое решение вполне объяснимо.
Во второй партии на площадку впервые на этом турнире вышел Егор Клюка. 22-летний доигровщик, напомним, травмировался перед самым началом чемпионата Европы, и мог вообще пропустить его. Однако тренерский штаб рискнул. Клюка показал, что играть может уже сейчас, но его форма пока не идеальна.
Второй сет получился совсем уж простым для России. А в третьем Шляпников выпустил Бутько, Жигалову и Куркаеву. Партия получилась крайне упорной, наша команда доигралась до 19:22, однако в критический момент включилась по-настоящему: отличная игра на блоке,
Благодаря первому месту в группе, Россия обеспечила себе прямой выход в четвертьфинал. Он состоится в четверг. А вот наш соперник пока неизвестен. Им станет победитель матча Словении (третьей команды нашего квартета) и Польши (второй команды перекрестной группы). Явный фаворит — поляки. Действующие чемпионы мира и хозяева турнира.
На нынешнем чемпионате Европы подопечные Фердинандо де Джорджи пока не выглядят машиной для побед, но групповой этап и
Ясно и то, что на игру с Польшей (если, конечно, она пройдет Словению) придет более 15 тысяч человек, которые целиком и полностью будут болеть против нас. Будет очень непросто. Тем более что четвертьфинал — самая тяжелая с точки зрения психологии стадия. Поражение без всяких вариантов означает вылет из турнира, тогда как победа открывает команде еще два матча, выигрыш в одном из которых приносит медаль.
Именно поэтому предстоящий четвертьфинал — ключевой матч для российской сборной. Причем касательно не только чемпионата Европы, а всего сезона. Либо мы в топе, либо летим домой. Эта сборная России вправе рассчитывать на медали большого турнира. Но для этого нужно выжить в польском котле. Если команда Шляпникова сделает это, остановить ее будет очень непросто.
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