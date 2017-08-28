Российские волейболисты победили испанцев и вышли в ¼ финала чемпионата Европы
ТАСС, 28 августа. Мужская сборная России одержала победу со счетом 3−0 над командой Испании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу, который проходит в Польше.
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В турнирной таблице группы С сборная России заняла итоговое первое место, одержав в трех матчах три победы, и напрямую вышла в стадию ¼ финала. Испанцы заняли четвертое место в группе, не набрав ни одного очка, и завершили выступление на турнире.
Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 31 августа. Соперник россиян станет известен позднее.
В чемпионате Европы по волейболу принимают участие 16 сборных, которые разделены на четыре группы. Победитель каждой группы выходит в четвертьфинал турнира. Команды, занявшие вторые и третьи места, поборются друг с другом в матчах на вылет за выход в ¼ финала.
Чемпионат Европы завершится 3 сентября.
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