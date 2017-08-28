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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30821639/
28 августа 2017, 17:22 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Российские волейболистки стали чемпионками Универсиады в Тайбэе

ТАСС, 28 августа. Женская сборная России по волейболу победила команду Японии в финальном матче Универсиады в Тайбэе. Встреча завершилась со счетом 3−1.

Российские волейболистки стали победителями Студенческих игр третий раз подряд. В матче за бронзу команда Тайваня уступила сборной Украине (1−3).

Мужская сборная России по волейболу также вышла в финал соревнований в Тайбэе и проведет финальный матч против команды Ирана во вторник.

Всего в активе сборной России теперь 79 медалей — 19 золотых, 25 серебряных и 35 бронзовых. Россияне вышли на третье место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (31−21−30). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27−18−29).

Универсиада завершится 30 августа.
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