Российские волейболистки стали чемпионками Универсиады в Тайбэе

Российские волейболистки стали победителями Студенческих игр третий раз подряд. В матче за бронзу команда Тайваня уступила сборной Украине (1−3).

Мужская сборная России по волейболу также вышла в финал соревнований в Тайбэе и проведет финальный матч против команды Ирана во вторник.

Всего в активе сборной России теперь 79 медалей — 19 золотых, 25 серебряных и 35 бронзовых. Россияне вышли на третье место в общекомандном зачете. На первой строчке сборная Японии (31−21−30). Вторую позицию занимает команда Южной Кореи (27−18−29).

Универсиада завершится 30 августа.