Волейболисты РФ стали серебряными призёрами ЧМ U19, уступив в финале Ирану
Юниорская сборная России по волейболу заняла второе место на чемпионате мира U19 в Бахрейне.
В финальном матче подопечные Андрея Ноздрина в четырёх партиях уступили команде Ирана со счётом 1:3 (20:25, 23:25, 25:21, 20:25). Самым результативным игроком матч в составе сборной России стал Максим Сапожков, набравший 16 очков. 15 баллов принёс команде Павел Тетюхин. На счету Ивана Кузнецова — 12 очков, Виталия Дикарёва — 10 (4 из них на блоке).
Команда Ирана прошла весь турнир без поражений, проиграв только три партии: две в стартовом матче Италии и одну — России.
Волейбол. Чемпионат мира U19. Мужчины. Бахрейн
Финал
Россия — Иран — 1:3 (20:25, 23:25, 25:21, 20:25).
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