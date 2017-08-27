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27 августа 2017, 19:23 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Пляжники» РФ заняли весь пьедестал на ЧЕ U18 в Казани

Российские спортсмены заняли весь пьедестал чемпионата Европы U18 по пляжному волейболу среди мужчин, который завершился в Казани.

В финале Павел Шустров и Алексей Гусев обыграли соотечественников Алексея Архипова и Николая Чухненкова со счётом 2:0 (23:21, 22:20).

А в матче за третье место россияне Денис Шекунов и Тимур Ермотик взяли верх над французской парой Вивьен Турнье / Поль Николе со счётом 2:0 (21:16, 21:14).

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U18. Юноши, Казань
Финал

Алексей Архипов / Николай Чухненков (Россия, 1) — Павел Шустров / Алексей Гусев (Россия, 31) — 0:2 (21:23, 20:22).

За третье место

Вивьен Турнье / Поль Николе (Франция, 2) — Денис Шекунов / Тимур Ермотик (Россия, 30) — 0:2 (16:21, 14:21).
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