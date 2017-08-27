Россиянки Воронина и Бочарова выиграли юношеский ЧЕ по пляжному волейболу в Казани
МОСКВА, 27 авг —
Р-Спорт. Россиянки Мария Воронина и Мария Бочарова завоевали золотые медали юношеского первенства Европы по пляжному волейболу (для игроков не старше 18 лет), который проходит Казани.
В финале соревнований россиянки переиграли в воскресенье голландский дуэт Райса Шон/Эми ван Дрил со счетом 2−1 (21:18, 19:21, 15:12).
Бронзовые медали завоевали украинки Виктория Лисица и Екатерина Дашевская, которые обыграли в матче за третье место итальянок Чиару Масон и Клаудию Скамполи со счетом 2−0 (21:18, 21:15).
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