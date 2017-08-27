Белорусские волейболистки обыграли Перу и вновь сыграют с Бразилией на юниорском ЧМ

Игра сложилась для команды Натальи Мелянюк успешно в атаке. Белоруски превосходили перуанок на позиции центральных блокирующих, чем воспользовались Юлия Минюк (10 очков) и Юлия Кислюк (10 очков). Соперницы лишь в третьей партии смогли навязать более упорную борьбу, но в концовке лидеры нападения Вера Костючик (13 очков) и Анна Гришкевич (11 очков) принесли важные очки своей команде.

В матче за девятое место на чемпионате мира сыграют сборные Беларуси и Бразилии. Оба коллектива уже встречались на старте турнира в группе. В первом туре подопечные Натальи Мелянюк одержали победу над южноамериканками 3:0. Бразильянки в предыдущей встрече с белорусками не справились с приемом мяча и в защите, однако по ходу соревнований значительно улучшили свои действия в этом игровом компоненте.

В финале юниорского чемпионата мира по волейболу сыграют Италия и Доминиканская Республика. «Скудара адзурра» была сильнее Турции — 3:1 (25:20, 25:22, 27:29, 26:24), а латиноамериканки, неожиданно, нанесли поражение России — 3:0 (25:17, 28:26, 25:21).

Юниорская сборная Беларуси получила право сыграть на чемпионате мира благодаря успешному выступлению на чемпионате Европы в апреле текущего года, где заняла третье место.