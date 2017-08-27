Волейболистки сборной РФ проиграли доминиканкам в полуфинале ЧМ для игроков до 18 лет
МОСКВА, 27 авг —
Р-Спорт. Волейболистки сборной России потерпели поражение от команды Доминиканской республики в полуфинальном матче чемпионата мира для игроков до 18 лет, который проходит в Аргентине.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3−0 (25:17, 28:26, 25:21) в пользу доминиканок.
Сборная России в матче за третье место сыграет с командой Турции. В финале встретятся сборные Доминиканской республики и Италии.
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