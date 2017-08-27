Волейболистки сборной РФ проиграли доминиканкам в полуфинале ЧМ для игроков до 18 лет

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки на юниорском чемпионате мира для игроков до 18 лет обыграли Перу со счетом 3:0 (25:18, 25:17, 25:23) и в заключительном матче вновь сыграют с Бразилией, сообщает корреспондент БЕЛТА.