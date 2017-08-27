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27 августа 2017, 12:51 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки сборной РФ проиграли доминиканкам в полуфинале ЧМ для игроков до 18 лет

МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт. Волейболистки сборной России потерпели поражение от команды Доминиканской республики в полуфинальном матче чемпионата мира для игроков до 18 лет, который проходит в Аргентине.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3−0 (25:17, 28:26, 25:21) в пользу доминиканок.

Сборная России в матче за третье место сыграет с командой Турции. В финале встретятся сборные Доминиканской республики и Италии.
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Новости Волейбола

Белорусские волейболистки обыграли Перу и вновь сыграют с Бразилией на юниорском ЧМ

Белорусские волейболистки обыграли Перу и вновь сыграют с Бразилией на юниорском ЧМ

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки на юниорском чемпионате мира для игроков до 18 лет обыграли Перу со счетом 3:0 (25:18, 25:17, 25:23) и в заключительном матче вновь сыграют с Бразилией, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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