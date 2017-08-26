Российские волейболисты вышли в финал ЧМ для игроков не старше 19 лет
МОСКВА, 26 авг —
Р-Спорт. Мужская сборная России по волейболу победила японцев и пробилась в финал чемпионата мира для игроков не старше 19 лет, который проходит в Бахрейне.
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Встреча, состоявшаяся в субботу в городе
Соперник российской команды определится по итогам матча сборных Ирана и Южной Кореи.
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