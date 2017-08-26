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26 августа 2017, 21:25 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Российские волейболисты вышли в финал ЧМ для игроков не старше 19 лет

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. Мужская сборная России по волейболу победила японцев и пробилась в финал чемпионата мира для игроков не старше 19 лет, который проходит в Бахрейне.

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Встреча, состоявшаяся в субботу в городе Эр-Рифа, завершилась со счетом 3−0 (25:17, 25:23, 30:28) в пользу россиян.

Соперник российской команды определится по итогам матча сборных Ирана и Южной Кореи.
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