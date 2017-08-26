Женская сборная России по волейболу вышла в финал Универсиады
ТАСС, 26 августа. Женская сборная России по волейболу победила команду Украины в полуфинале Универсиады в Тайбэе. Матч завершился со счетом 3−0 в пользу россиянок.
Самыми результативными в составе российской команды стали Наталья Кроткова и Алина Панкова, набравшие по 13 очков.
В финале сборная России встретится с победителем матча между командами Тайваня и Японии. Финал состоится 28 августа.
Универсиада завершится 30 августа.
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