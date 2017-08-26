Волейбол. Товарищеский матч. Женская сборная Беларуси проиграла на выезде команде Польши
Женская сборная Беларуси, продолжающая подготовку к чемпионату Европы, провела гостевой товарищеский матч с командой Польши. Встреча по взаимной договоренности состоял из пяти партий и завершился поражением наших — 0:5 (14:25, 22:25, 19:25, 17:25, 23:25).
Польша — Беларусь — 5:0 (25:14, 25:22, 25:19, 25:17, 25:23).
Второй спарринг состоится 26 августа и стартует в 18.45 по минскому времени.
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