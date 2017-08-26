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26 августа 2017, 13:24 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Белорусские волейболистки обыграли Колумбию на юниорском ЧМ

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки обыграли Колумбию со счетом 3:0 (25:16, 25:19, 25:21) на юниорском чемпионате мира в Аргентине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения в 1/8 финала от Германии (2:3) подопечные Натальи <span class=error>Мелянюк</span> продолжают борьбу за 9−12-е места. Белоруски в <nobr>Санта-Фе</nobr> где прошел матч не оставили шансов колумбийкам. Увеличить
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После поражения в 1/8 финала от Германии (2:3) подопечные Натальи Мелянюк продолжают борьбу за 9−12-е места. Белоруски в Санта-Фе, где прошел матч, не оставили шансов колумбийкам. Наиболее результативным игроком в составе нашей команды стала Татьяна Холод (13 очков), Вера Костючик и Алина Егорова набрали по 10 баллов. Следующий матч белоруски проведут с командой Перу 27 августа. В случае победы их ждет еще одна игра с победителем пары Бразилия — Республика Корея.

Определены полуфиналисты чемпионата мира среди игроков до 18 лет. Доминиканская Республика обыграла Аргентину — 3:0, Россия была сильнее Японии — 3:0, волейболистки США уступили Италии — 0:3, Турция в трех партиях обыграла Германию — 3:0.

В полуфинале мирового форума сыграют Италия — Турция, Доминиканская Республика — Россия.

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