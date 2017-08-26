Российские волейболистки вышли в полуфинал ЧМ для игроков не старше 18 лет
МОСКВА, 26 авг —
Р-Спорт. Женская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Японии и вышла в полуфинал чемпионата мира для игроков не старше 18 лет, который проходит в Аргентине.
Встреча, состоявшаяся в Росарио в пятницу, закончилась со счетом 3−0 (25:22, 25:17, 32:30) в пользу россиянок.
В полуфинале российская команда сыграет с победителем матча Аргентина — Доминиканская Республика.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter