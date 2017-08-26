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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30801797/
26 августа 2017, 9:50 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Российские волейболистки вышли в полуфинал ЧМ для игроков не старше 18 лет

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт. Женская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Японии и вышла в полуфинал чемпионата мира для игроков не старше 18 лет, который проходит в Аргентине.

Встреча, состоявшаяся в Росарио в пятницу, закончилась со счетом 3−0 (25:22, 25:17, 32:30) в пользу россиянок.

В полуфинале российская команда сыграет с победителем матча Аргентина — Доминиканская Республика.
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