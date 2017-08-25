Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30800464/
25 августа 2017, 20:58 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Российские волейболисты проиграли аргентинцам в финале молодежного чемпионата мира

ТАСС, 25 августа. Мужская сборная России проиграла команде Аргентины в финальном матче молодежного чемпионата мира по волейболу среди игроков не старше 23 лет, который проходил в Каире.

Встреча завершилась со счетом 4−2 в пользу аргентинцев.

В матче за бронзовые медали сборная Кубы со счетом 4−1 одержала победу над командой Бразилии.

На молодежных чемпионатах мира по волейболу 2017 года среди юношей и девушек тестируется новая система подсчета очков. Партии проводятся до 15 очков, для победы в матче необходимо выиграть четыре сета.

Молодежный чемпионат мира по волейболу среди игроков не старше 23 лет проводился в третий раз. В 2013 году победили бразильцы, а россияне заняли третье место. В 2015 году чемпионами стали российские волейболисты. Сборная России — единственная сборная, которая выигрывала медали на всех трех турнирах.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости

WADA рассмотрит вопрос статуса РУСАДА на заседании исполкома 24 сентября

Мутко: стадион ЧМ-2018 в Самаре планируется передать заказчику в феврале

Шарапова сыграет с Халеп в первом круге Открытого чемпионата США по теннису

Хашиг: Шалимов продолжит работать на посту главного тренера "Краснодара"