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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30799077/
25 августа 2017, 18:12 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Юниорская сборная России вышла в полуфинал ЧМ U19 по волейболу, обыграв Францию

Юниорская сборная России по волейболу вышла в полуфинал чемпионата мира U19, который проходит в Бахрейне.

В четвертьфинале российские волейболисты на тай-брейке обыграли ровесников из Франции со счётом 3:2. Самыми результативными в составе российской команды стали Иван Кузнецов и Станислав Антонов, набравшие по 21 очку. 19 очков принёс команде Павел Тетюхин.

За выход в финал сборная России 26 августа сыграет с командой Японии.

Напомним, что на групповом этапе россияне обыграли команды Кореи, Турции и Чили, уступив только Аргентине. В 1/8 финала подопечные Андрея Ноздрина взяли верх над командой Китая.

Волейбол. Чемпионат мира U19. Мужчины. Бахрейн
Четвертьфинал.

Франция — Россия — 2:3 (27:25, 24:26, 25:23, 19:25, 14:16).
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