Юниорская сборная России вышла в полуфинал ЧМ U19 по волейболу, обыграв Францию
Юниорская сборная России по волейболу вышла в полуфинал чемпионата мира U19, который проходит в Бахрейне.
В четвертьфинале российские волейболисты на
За выход в финал сборная России 26 августа сыграет с командой Японии.
Напомним, что на групповом этапе россияне обыграли команды Кореи, Турции и Чили, уступив только Аргентине. В 1/8 финала подопечные Андрея Ноздрина взяли верх над командой Китая.
Волейбол. Чемпионат мира U19. Мужчины. Бахрейн
Четвертьфинал.
Франция — Россия — 2:3 (27:25, 24:26, 25:23, 19:25, 14:16).
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