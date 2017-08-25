Лямин и Красильников завершили борьбу в Финале Мирового тура по пляжному волейболу
МОСКВА, 25 авг —
Р-Спорт. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников потерпели поражение в матче 1/8 Финала Мирового тура по пляжному волейболу в Гамбурге.
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Российский дуэт уступил канадцам Чейму Шальку и Бену Сэкстону — 0−2 (15:21, 15:21).
Лямин и Красильников были единственными россиянами в турнирной сетке.
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