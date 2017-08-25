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25 августа 2017, 14:13 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Лямин и Красильников завершили борьбу в Финале Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 25 авг — Р-Спорт. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников потерпели поражение в матче 1/8 Финала Мирового тура по пляжному волейболу в Гамбурге.

<em>МОСКВА 25 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россияне Никита <span class=error>Лямин</span> и Вячеслав <span class=error>Красильников</span> потерпели поражение в матче 1/8 Финала Мирового тура по пляжному волейболу в Гамбурге. Увеличить
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Российский дуэт уступил канадцам Чейму Шальку и Бену Сэкстону — 0−2 (15:21, 15:21).

Лямин и Красильников были единственными россиянами в турнирной сетке.
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