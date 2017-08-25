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25 августа 2017, 12:17 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Российские волейболисты обыграли Чили и сыграют с Аргентиной в ¼ финала Универсиады

МОСКВА, 25 авг — Р-Спорт. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Чили в матче группового этапа на летней Универсиаде в Тайбэе.

Встреча группы С, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 3−0 (25:21, 29:27, 25:19) в пользу сборной России.

Россияне, одержавшие 5 побед в 5 матчах, с первого места в группе вышли в четвертьфинал, где сыграют с командой Аргентины, занявшей 2-е место в группе D. Матч пройдет 27 августа.
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