Отомстили болгарам за Казань. Россия начинает

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Первый матч на турнире — почти всегда очень тяжелый. Новый зал, другая атмосфера, волнение. России на этом чемпионате Европы «повезло» и с соперником. У сборной Болгарии традиционно крепкая сборная. На трех из четырех последних чемпионатах Европы болгары доходили, как минимум, до полуфинала. Да и последняя очная встреча осталась за подопечными Пламена Константинова.

МОЛОДЕЖКА ВДОХНОВИЛА ОСНОВУ

К первому сету подоспела приятная новость. Молодежная сборная России вышла в финал чемпионата мира, в драматичном поединке обыграв Бразилию — 4:3. Турнир проходит в Каире и по экспериментальным правилам — сет длится до 15 очков, но для общей победы нужно выиграть четыре, а не три партии. Команда, которой руководит Андрей Воронков, «горела» 0:2 и 2:3, но сумела вытащить матч. Для того чтобы день получился по-настоящему славным для отечественного волейбола, нужна была победа и основной сборной.

Наша сборная вышла максимально собранной. В стартовую шестерку вошли Юрий Бережко, Дмитрий Волков, Максим Михайлов, Ильяс Куркаев, Сергей Гранкин и Артем Вольвич. Из тех, кто играл в Мировой лиге, только двое — Волков и Куркаев.

Подопечные Сергея Шляпникова сходу постарались показать, кто на площадке главный. На подаче Максима Михайлова россияне повели 7:2, а диагональный казанского «Зенита» уже в дебюте игры отметился двумя эйсами. Наша команда уверенно вела — 11:6, 15:10, но болгары так просто отдавать партию не собирались. Супербомбардир Цветан Соколов начал тиранизировать российскую сборную мощными атаками и подачами — и к концовке эйса сборные подошли вровень.

В решающий момент блестяще проявил себя Волков, забивший пару мячей из неудобных позиций. А закончилось все технической ошибкой болгар на втором пасе — 25:23.

Второй сет дался России проще. Команда Шляпникова сохраняла задел в три-четыре мяча на протяжении всей партии, а в концовке на подачу вышел Максим Жигалов — и своими богатырскими выстрелами окончательно снял все вопросы.

ТЕПЕРЬ — СЛОВЕНИЯ

Две уверенно взятые партии, ощущение близости победы — все это уже было. В начале лета в Казани. Тогда дело закончилось болгарским переворотом. Они постепенно перехватили инициативу и к шоку домашних трибун взяли три партии подряд. Воспоминания от этого еще свежи и позволить команде второй раз допустить ту же ошибку Шляпников не мог.

Главный тренер оставил на площадке стартовую шестерку, а Гранкин стал еще чаще заигрывать опытнейшего Бережко. Юрий мало того, что забивал, так еще и дважды за партию результативно накрыл Соколова. Лидер болгарских атак в этот день так и не смог по-настоящему найти себя. А Россия одержала на удивление уверенную победу. Все готовились к тому, что будет тяжелее.

Такое начало внушает оптимизм, но пока не более того. В субботу нашей команде предстоит игра с финалистами предыдущего чемпионата Европы — словенцами, недооценивать которых ни в коем случае нельзя. Победа во втором матче откроет России прямую дорогу в четвертьфинал.