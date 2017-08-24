Российские волейболисты победили команду Болгарии в стартовом матче чемпионата Европы
ТАСС, 24 августа. Мужская сборная России одержала победу над командой Болгарии в стартовом матче чемпионата Европы по волейболу, который проходит в Польше.
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Встреча группы С завершилась со счетом 3−0 в пользу россиян. Самыми результативными игроками в составе российской сборной стали Дмитрий Волков и Максим Михайлов, набравшие по 12 очков.
В следующем матче 26 августа россияне сыграют со словенцами. Болгарские волейболисты в тот же день встретятся с командой Испании.
В чемпионате Европы по волейболу принимают участие 16 сборных, которые разделены на четыре группы. Победитель каждой группы выходит в четвертьфинал турнира. Команды, занявшие второе и третье места, поборются друг с другом в матчах на вылет за выход в ¼ финала соревнований.
Чемпионат Европы завершится 3 сентября.
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