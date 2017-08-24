Волейболисты РФ победили бразильцев в полуфинале ЧМ U23

Россияне одержали тяжёлую победу над бразильцами, взяв верх в решающей, седьмой партии — 11:15, 13:15, 15:11, 17:15, 13:15, 15:13, 15:8. Соперник российской команды по финалу определится в матче между сборными Аргентины и Кубы.



Напомним, что на групповом этапе сборная России выиграла четыре матча из пяти и заняла первое место в группе.



Волейбол. Чемпионат мира U23. Мужчины. Полуфинал. Египет

Россия — Бразилия — 4:3 (11:15, 13:15, 15:11, 17:15, 13:15, 15:13, 15:8).