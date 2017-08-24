Белорусские волейболистки не пробились в четвертьфинал юниорского ЧМ в Аргентине

На стадии плей-офф, в 1/8 финала, подопечные Натальи Мелянюк уступили команде Германии — 2:3 (25:20, 22:25, 18:25, 25:16, 10:15). Во встрече равных команд более успешно с тактическим заданием на игру справились соперницы белорусок, которые сделали акцент на подаче мяча, значительно усложнив этот компонент по сравнению с матчами в группе. Не уступили белорускам немки в нападении и в действиях на блоке. Самым результативным игроком в белорусской сборной стала волейболистка «Минчанки» Анна Гришкевич (22 очка).

В плей-офф чемпионата мира команда Натальи Мелянюк вышла благодаря второму месту в группе В на предварительном этапе турнира, в ходе которого были обыграны Бразилия (3:0) и США (3:1).

Остальные матчи 1/8 финала завершились со следующими результатами: Россия — Республика Корея — 3:1, Япония — Сербия — 3:2, Турция — Колумбия — 3:0, Словения — США — 0:3, Италия — Перу — 3:0, Аргентина — Бразилия — 3:1, Польша — Доминиканская Республика — 2:3.

В четвертьфинале юниорского мирового форума сыграют: США — Италия, Германия — Турция, Россия — Япония, Аргентина — Доминиканская Республика.

Сборная Беларуси продолжит борьбу на турнире за 9−16 места. 26 августа ей будет противостоять команда Колумбии.

Права участия в чемпионате мира белорусские волейболистки до 18 лет получили благодаря успешному выступлению на апрельском европейском первенстве, на котором заняли третье место.