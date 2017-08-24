Белорусские волейболистки не пробились в четвертьфинал юниорского ЧМ в Аргентине
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки не пробились в четвертьфинал юниорского чемпионата мира для игроков до 18 лет в Аргентине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Остальные матчи 1/8 финала завершились со следующими результатами: Россия — Республика Корея — 3:1, Япония — Сербия — 3:2, Турция — Колумбия — 3:0, Словения — США — 0:3, Италия — Перу — 3:0, Аргентина — Бразилия — 3:1, Польша — Доминиканская Республика — 2:3.
В четвертьфинале юниорского мирового форума сыграют: США — Италия, Германия — Турция, Россия — Япония, Аргентина — Доминиканская Республика.
Сборная Беларуси продолжит борьбу на турнире за 9−16 места. 26 августа ей будет противостоять команда Колумбии.
Права участия в чемпионате мира белорусские волейболистки до 18 лет получили благодаря успешному выступлению на апрельском европейском первенстве, на котором заняли третье место.
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