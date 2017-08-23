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23 августа 2017, 17:55 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Российские волейболистки обыграли сборную Бразилии на Универсиаде-2017

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт. Волейболистки сборной России обыграли команду Бразилии в матче группового этапа турнира Универсиады-2017 в Тайбэе.

Встреча группы D, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3−1 (21:25, 25:15, 25:21, 25:21) в пользу россиянок.

Сборная России, выиграв все три матча, вышла с первого места в группе в ¼ финала, где в пятницу встретится с командой Таиланда.
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