Российские волейболистки обыграли сборную Бразилии на Универсиаде-2017

Встреча группы D, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3−1 (21:25, 25:15, 25:21, 25:21) в пользу россиянок.

Сборная России, выиграв все три матча, вышла с первого места в группе в ¼ финала, где в пятницу встретится с командой Таиланда.