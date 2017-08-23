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23 августа 2017, 14:32 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Мужская сборная России по волейболу довольна условиями проживания на ЧЕ

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Мужская сборная России по волейболу довольна условиями проживания на чемпионате Европы в Польше. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Стартовый матч на турнире россияне проведут против команды Болгарии 24 августа. Увеличить
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Чемпионат Европы пройдет с 24 августа до 3 сентября, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Болгарии, Словении и Испании, все три матча пройдут в Кракове.

«Разместились хорошо. Поляки известны тем, что всегда на высоком уровне проводят волейбольные соревнования», — сказал Яременко.

Собеседник агентства также отметил, что российская команда не столкнулась с серьезными проблемами при подготовке к первому матчу на турнире. «Есть проблемы, без которых никогда не обходится, но общее состояние команды хорошее», — отметил он.

Стартовый матч на турнире россияне проведут против команды Болгарии 24 августа.
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