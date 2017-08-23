Матч-открытие ЧЕ-2017 должен установить рекорд посещаемости волейбольных матчей
МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/.
Матч-открытие мужского чемпионата Европы с участием сборных Польши и Сербии должен установить рекорд посещаемости волейбольных матчей. Об этом ТАСС сообщил президент Европейской конфедерации волейбола (CEV) Александр Боричич.
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Видимо, что-то случилось...
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Чемпионат Европы пройдет с 24 августа до 3 сентября в Польше.
«В первую очередь хотел бы отметить, что
Чемпионат Европы пройдет в пяти городах Польши, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Болгарии, Словении и Испании.
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