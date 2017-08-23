Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30770064/
23 августа 2017, 12:44 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Матч-открытие ЧЕ-2017 должен установить рекорд посещаемости волейбольных матчей

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Матч-открытие мужского чемпионата Европы с участием сборных Польши и Сербии должен установить рекорд посещаемости волейбольных матчей. Об этом ТАСС сообщил президент Европейской конфедерации волейбола (CEV) Александр Боричич.

Турнир пройдет с 24 августа до 3 сентября в Польше <nobr>матч-открытие</nobr> примет Национальный стадион в Варшаве. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионат Европы пройдет с 24 августа до 3 сентября в Польше. Матч-открытие примет Национальный стадион в Варшаве. Именно на этой арене три года назад был установлен рекорд посещаемости волейбольных матчей — матч-открытие мужского чемпионата мира посетили 61,5 тыс. человек, тогда также встречались команды Польши и Сербии.

«В первую очередь хотел бы отметить, что матч-открытие пройдет на Национальном стадионе в Варшаве, который, как мы ожидаем, посетит 65 тысяч зрителей. Возможно, это будет один из самых зрелищных матчей в европейском волейболе на ближайшие несколько лет. Думаю, мы установим новый рекорд посещаемости. В 2014 году там прошел великолепный матч, который открывал чемпионат мира, теперь мы планируем сделать еще небольшой шаг вперед», — сказал Боричич.

Чемпионат Европы пройдет в пяти городах Польши, сборная России на групповом этапе сыграет с командами Болгарии, Словении и Испании.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Первый чемпионат Европы по снежному волейболу пройдет в начале 2018 года

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Первый чемпионат Европы по снежному волейболу пройдет в феврале или марте 2018 года. Об этом ТАСС сообщил президент Европейской конфедерации волейбола (CEV) Александр Боричич.
Еще 7 новостей  Все новости

Победитель Кубка Гагарина сезона-2017/18 получит более 30 млн рублей от ТВ-прав

WADA еще раз проверит РУСАДА через четыре месяца после восстановления агентства в правах

Кудряшов: сборная России ощутила сумасшедшую поддержку на Кубке конфедераций

Отбор в команду России по киберспорту на ЧМ завершится в начале сентября