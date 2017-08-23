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23 августа 2017, 10:45 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Белорусские волейболистки в плей-офф юниорского ЧМ сыграют с Германией

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки в плей-офф юниорского чемпионата мира сыграют с Германией. Об этом стало известно по итогам предварительного этапа турнира, который проходит в Аргентине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Германии в группе А заняла третье место. В заключительном матче немецкие волейболистки уступили соперникам из Республики Корея — 2:3 но опередили в турнирной таблице азиатскую сборную по дополнительным показателям. Увеличить
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Команда главного тренера Натальи Мелянюк заняла второе место в группе В, уступив лишь лидеру сборной России — 0:3. В остальных трех матчах белоруски были сильнее Бразилии (3:0), Мексики (3:0) и США (3:1).

Команда Германии в группе А заняла третье место. В заключительном матче немецкие волейболистки уступили соперникам из Республики Корея — 2:3, но опередили в турнирной таблице азиатскую сборную по дополнительным показателям.

Матч 1/8 финала юниорского чемпионата мира по волейболу Беларусь — Германия состоится в Санта-Фе 23 августа в 22.00 по минскому времени. Победитель сыграет с лучшей сборной в поединке Турции и Колумбии.

В других парах плей-офф 23 и 24 августа также встречаются: Россия — Республика Корея, Япония — Сербия, Словения — США, Италия — Перу, Польша — Доминиканская республика. Центральным противостоянием на этой стадии турнира обещает стать встреча соседей Аргентины и Бразилии.

Юниорская сборная Беларуси по волейболу среди девушек во второй раз за последние 20 лет играет в финальной стадии чемпионата мира. Этого права белоруски добились, успешно выступив на чемпионате Европы в голландском Арнеме в апреле текущего года, где заняли третье место.

Чемпионат мира по волейболу среди игроков до 18 лет проходит в аргентинских городах Санта-Фе и Росарио. Победитель и призеры турнира определятся 28 августа.

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