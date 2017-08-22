Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы в Польше
Главный тренер сборной России Сергей Шляпников определился с составом команды на чемпионат Европы, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
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Сборная России:
связующие: Александр Бутько, Сергей Гранкин;.
диагональные: Максим Жигалов, Максим Михайлов;.
блокирующие: Андрей Ащев, Илья Власов, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев;.
доигровщики: Юрий Бережко, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Егор Феоктистов;.
либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк.
Напомним, чемпионат Европы пройдет с 24 августа по 3 сентября в Польше. На групповом этапе сборная России сыграет с Болгарией (24 августа), Словенией (26 августа) и Испанией (28 августа).
Победитель группы выходит сразу в четвертьфинал. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют в раунде
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