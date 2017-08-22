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22 августа 2017, 17:40 | Игровые: Волейбол | Советский спорт

Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы в Польше

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников определился с составом команды на чемпионат Европы, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников определился с составом команды на чемпионат Европы сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (<span class=error>ВФВ</span>). Увеличить
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Сборная России:

связующие: Александр Бутько, Сергей Гранкин;.

диагональные: Максим Жигалов, Максим Михайлов;.

блокирующие: Андрей Ащев, Илья Власов, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев;.

доигровщики: Юрий Бережко, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Егор Феоктистов;.

либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 24 августа по 3 сентября в Польше. На групповом этапе сборная России сыграет с Болгарией (24 августа), Словенией (26 августа) и Испанией (28 августа).

Победитель группы выходит сразу в четвертьфинал. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют в раунде плей-офф.
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