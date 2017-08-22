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22 августа 2017, 12:51 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты сборной России выиграли третий матч на Универсиаде

МОСКВА, 22 авг — Р-Спорт. Мужская сборная России по волейболу продлила серию побед на Универсиаде в Тайбэе, нанеся поражение команде Румынии.

Волейболисты сборной России выиграли третий матч на Универсиаде - Фото Увеличить
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Встреча группы С, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 3−1 (26:24, 25:15, 23:25, 25:19) в пользу российской команды.

Россияне, ранее победившие команды Гонконга и Австралии, в четверг сыграют со сборной Чехии.
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