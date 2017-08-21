Сборная России победила команду Аргентины в матче молодежного ЧМ по волейболу

Встреча завершилась со счетом 4−3 в пользу россиян. Сборная Аргентины стала первой командой на турнире, которой удалось выиграть у россиян хотя бы один сет.

Сборная России лидирует в группе B с 12 очками, где также выступают команды Алжира, Аргентины, Китая, Ирана и Турции. В плей-офф выходят две лучшие команды. Следующий матч россияне проведут 23 августа против иранских волейболистов.

На молодежных чемпионатах мира по волейболу 2017 года среди юношей и девушек тестируется новая система подсчета очков. Партии проводятся до 15 очков, для победы в матче необходимо выиграть четыре сета.

Молодежный чемпионат мира по волейболу завершится 25 августа.