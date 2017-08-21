Белорусские волейболистки вышли в плей-офф юниорского ЧМ
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки уступили России со счетом 0:3 (25:18, 25:20, 25:19) в заключительном матче предварительного этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Аргентине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Для белорусской команды прошедший матч стал четвертым подряд за четыре дня. Накопившаяся усталость отразилась на игре подопечных Натальи Мелянюк. Россиянки уверенно действовали на подаче мяча и блокировали атаки лидеров белорусок Анна Гришкевич (11 очков) и Веры Костючик (7 очков).
После четырех матчей сборная Беларуси в группе В занимает второе место: 1. Россия — 3 победы (3 матча). 2. Беларусь — 3 (4). 3. Бразилия — 1 (2). 4. США — 0 (2). 5. Мексика — 0 (2).
Четыре лучшие команды из группы выходят в
В
Юниорская сборная Беларуси по волейболу среди девушек во второй раз за последние 20 лет играет в финальной стадии чемпионата мира. Этого права белоруски добились, успешно выступив на чемпионате Европы в голландском Арнеме в апреле текущего года, где заняли третье место.
Чемпионат мира по волейболу среди игроков до 18 лет проходит в аргентинских городах
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