Белорусские волейболистки вышли в плей-офф юниорского ЧМ

Для белорусской команды прошедший матч стал четвертым подряд за четыре дня. Накопившаяся усталость отразилась на игре подопечных Натальи Мелянюк. Россиянки уверенно действовали на подаче мяча и блокировали атаки лидеров белорусок Анна Гришкевич (11 очков) и Веры Костючик (7 очков).

После четырех матчей сборная Беларуси в группе В занимает второе место: 1. Россия — 3 победы (3 матча). 2. Беларусь — 3 (4). 3. Бразилия — 1 (2). 4. США — 0 (2). 5. Мексика — 0 (2).

Четыре лучшие команды из группы выходят в плей-офф чемпионата мира. В заключительном туре предварительного этапа белоруски получили долгожданный отдых. Подопечные Натальи Мелянюк выполнили основную задачу — выход в плей-офф. В ходе турнира они обыграли ближайших преследователей в таблице — Бразилию (3:0) и США (3:1), что обеспечивает им место в четверке сильнейших в группе.

В плей-офф, который стартует 23 августа, белоруски сыграют с одной из команд группы А. Здесь выступают Аргентина, Германия, Республика Корея, Словения и Куба.

Юниорская сборная Беларуси по волейболу среди девушек во второй раз за последние 20 лет играет в финальной стадии чемпионата мира. Этого права белоруски добились, успешно выступив на чемпионате Европы в голландском Арнеме в апреле текущего года, где заняли третье место.