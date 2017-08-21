Екатерина Гамова: На этом ЧМ слабая организация, но мы все равно будем побеждать

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«СТАРТОВАЛИ ХОРОШО»

— Как наша сборная провела первые матчи на чемпионате мира?

— Наша команда хорошо стартовала на чемпионате мира U-18 — мы уверенно обыграли сборные Мексики и США со счетом 3:0. Завтра нам предстоит встреча с командой Белоруссии, а следом мы встретимся со сборной Бразилии, и на этом групповой этап закончится. Впереди у нас два самых сложных и ответственных матча. Перед нами стоит задача занять первое место в группе, чтобы в дальнейшем было проще проходить турнирную сетку в плей-офф.

— Сборную России можно причислять к фаворитам этого турнира?

— Да, безусловно, нас можно рассматривать, как фаворитов.

— Кто главные соперники нашей команды на этом чемпионате мира?

— На данный момент сложно сказать. Мы впервые встречаемся со сборными с других континентов. Безусловно, нам знакомы европейские команды, но, в целом, мы стараемся не забегать вперед. Завтра у нас важнейшая игра с Белоруссией, все мысли только о ней.

— Но за развитием событий в других группах наблюдаете?

— Да, мы смотрим, как играют сборные в других группах — неплохо выглядит Италия, которую мы обыгрывали в финале чемпионаты Европы. Судя по результатам, хорошо идет Япония. Перед чемпионатом мира у нас была возможность провести товарищеские матчи с Аргентиной и Китаем, но я бы не сказала, что это уж очень сильные соперники. Их мы обыграли по 3:0. В целом, пока на этом турнире европейские сборные обыгрывают представителей остального мира.

— Что из себя представляют бразильянки на этом уровне?

— Это неплохая команда с хорошей игрой. Правда, в первом матче на турнире они проиграли сборной Белоруссии со счетом 0:3, но состав у них хороший. Там есть игроки, которые выступали на чемпионате мира по старшему возрасту.

«У ТРЕНЕРОВ И ИГРОКОВ ПОЛНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»

— В каком состоянии к турниру подошла наша сборная?

— В плане здоровья игроков у нас перед чемпионатом были небольшие сбои — две девочки приболели, но медицинский штаб справился, мы дали им отдых и к первым матчам все подошли в оптимальной форме. Всеми силами стараемся поддерживать хорошее состояние игроков, как в физическом, так и в моральном плане. Этому мешает плохая организация турнира: постоянно какие-то накладки, нестыковки. В основном зале очень холодно, в тренировочном — плохое покрытие. К организаторам очень много вопросов, но мы стараемся подстраиваться к этим условиям.

— У команд Мексики и США наша сборная выиграла с огромным преимуществом. Мы настолько выше классом?

— Что касается Мексики, то я думаю, что они не могут с нами играть на равных, мы команда другого уровня. От американок мы ожидали большего сопротивления. Мне нравится эта команда в плане подбора игроков, там много физически развитых девочек, я думаю, что через несколько лет они смогут заявить о себе. Но на данный момент мы с ними справляемся и делаем это неплохо.

— Как обстоит дело с судейством на турнире?

— Пока никаких проблем не было. Никаких претензий по нашим играм к судьям предъявить нельзя.

— Тренерский штаб сборной России и команда уже притерлись друг к другу?

— Между тренерами и игроками полное взаимопонимание, в этом плане все в полном порядке. Мы с тренерским штабом находимся в тесном контакте, постоянно обсуждаем, что нужно делать, что предоставить нашей команде лучшие условия. В общем, нормальная, рабочая атмосфера.

— Девушек настраиваете на максимальный результат сразу или идете от игры к игре?

— Сборная России априори должна бороться за самые высокие места. Меня с детства учили, и девочкам я это постоянно говорю: «Сборная России на любой турнир приезжает за первым местом». Получается по-разному, но то, что цели у нас самые высокие, — это всегда было, есть и будет.

«В ЭТОЙ КОМАНДЕ ЕСТЬ ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕВОЧКИ»

— Из каких игроков состоит костяк нашей команды?

— В основном это игроки 16−17 лет, но есть Татьяна Кадочкина, которой 14. Она выступала на чемпионате Европы U-16, стала MVPтурнира и заняла с командой второе место.

— На какой позиции она выступает?

— Таня доигровщица, но в последнее время на нее выпала серьезная нагрузка, поэтому в настоящий момент мы ее используем в качестве двойной замены. Решили поберечь, дать Тане немного прийти в себя. Пока мы справляемся и тем составом, который определили перед началом чемпионата мира.

— Кто-нибудь из наших девушек уже близок к команде мастеров?

— Сложно сказать. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы эти наши девочки играли не в детских соревнованиях, а в Суперлиге, ну или хотя бы в Высшей лиге — группе А или Б — не важно. Для них это был бы хороший толчок. И мне бы очень хотелось, чтобы кто-то из этих игроков в будущем подключался к главной команде страны.