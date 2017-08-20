Белорусские волейболистки обыграли США на юниорском ЧМ в Аргентине
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки обыграли США со счетом 3:1 (25:20, 25:13, 21:25, 25:20) на юниорском ЧМ в Аргентине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Матч в группе В прошел под диктовку белорусок. Сыгранная белорусская команда превосходила соперниц в действиях в нападении, на блоке и на подаче мяча. Последний игровой компонент подопечные Натальи Мелянюк взяли за основу в противостоянии с американками. Подача мяча в нападающую Логан Эгглстоун оказалась эффективной. Волейболистка сборной США плохо принимала, что позволило обеспечить белорускам преимущество в атаке и на блоке. Также подопечные Натальи Мелянюк уверенно играли в защите. В четвертой партии при счете 20:20 белоруски выиграли пять очков подряд и победили — 25:20. Самым результативным игроком прошедшей встречи стала нападающая «Минчанки» Анна Гришкевич (20 очков).
Для сборной Беларуси победа над США третья подряд на чемпионате мира. Ранее белоруски были сильнее Бразилии (3:0) и Мексики (3:0).
Турнирное положение: 1. Беларусь — 3 победы (3 матча). 2. Россия — 2 (2). 3. Бразилия — 1 (2). 4. США — 0 (2). 5. Мексика — 0 (3).
Белорусская команда завершит выступление в группе В встречей с Россией 21 августа. Четыре лучшие команды из каждой из четырех групп выйдут в
Юниорская сборная Беларуси по волейболу среди девушек во второй раз за последние 20 лет играет в финальной стадии чемпионата мира. Этого права белоруски добились, успешно выступив на чемпионате Европы в голландском Арнеме в апреле текущего года, где заняли третье место.
Чемпионат мира по волейболу среди игроков до 18 лет проходит в аргентинских городах
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