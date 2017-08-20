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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30739588/
20 августа 2017, 18:30 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Итальянцы Николаи и Лупо завоевали золото ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 20 августа. Представители Италии Паоло Николаи и Даниэле Лупо завоевали золото чемпионата Европы по пляжному волейболу, завершившегося в Латвии.

В финальном матче турнира итальянцы победили латвийскую пару Янис Шмединьш и Александр Самойлов со счетом 21:16, 23:21.

В матче за третье место голландская пара Александер Брауэр и Роберт Меувсен победила бельгийцев Дриса Кукелкорена и Тома ван Валле (21:17, 17:21, 15:11).

Ранее на стадии 1/8 финала из турнира выбыли российские пары Олег Стояновский/Артем Ярзуткин и Никита Лямин/ Вячеслав Красильников.

Чемпионат Европы проходил c 16 по 20 августа в Юрмале.
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ТАСС, 18 августа. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин проиграли бельгийцам Дрису Кокелкорену и Тому ван Валле в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
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