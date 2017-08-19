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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30735633/
19 августа 2017, 23:15 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Сборная России победила команду Турции в матче молодежного чемпионата мира по волейболу

ТАСС, 19 августа. Сборная России одержала победу над командой Турции во втором матче группового этапа молодежного чемпионата мира по волейболу (игроки не старше 23 лет), который проходит в Каире.

Встреча завершилась со счетом 4−0 в пользу россиян.

Российская команда набрала шесть очков и занимает первое место в группе B, где также выступают команды Алжира, Аргентины, Китая, Ирана и Турции. В плей-офф выходят две лучшие команды. Следующий матч россияне проведут 20 августа против китайских волейболистов.

На молодежных чемпионатах мира по волейболу 2017 года среди юношей и девушек тестируется новая система подсчета очков. Партии проводятся до 15 очков, для победы в матче необходимо выиграть четыре сета.

Мужской молодежный чемпионат мира по волейболу завершится 25 августа.
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