Белорусские волейболистки одержали вторую победу на юниорском ЧМ в Аргентине
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки одержали вторую победу на юниорском чемпионате мира для игроков до 18-и лет в Аргентине, победив команду Мексики — 3:0 (25:19, 25:20, 25:14), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч в городе
После двух туров сборная Беларуси по волейболу делит первое и второе место с командой России — по шесть очков. В третьем туре предварительного турнира подопечные Натальи Мелянюк сыграют с командой США, которая в первом туре потерпела поражение от России — 0:3.
Белорусская команда завершит выступление в группе В встречей с Россией 21 августа. Четыре лучшие команды из каждой из четырех групп выйдут в
Юниорская сборная Беларуси по волейболу среди девушек во второй раз за последние 20 лет играет в финальной стадии чемпионата мира. Этого права белоруски добились, успешно выступив на чемпионате Европы в голландском Арнеме в апреле текущего года, где заняли третье место.
Чемпионат мира по волейболу среди игроков до 18 лет проходит в аргентинских городах
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