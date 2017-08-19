Белорусские волейболистки одержали вторую победу на юниорском ЧМ в Аргентине

Матч в городе Санта-Фе, где выступают команды группы В, продолжался чуть более часа. Подопечные Натальи Мелянюк сыграли также, как и накануне в первом туре против Бразилии (3:0), активно действовать в нападении. Вдобавок белоруски успешно справились с подачей — 9 эйсов. Наиболее результативным игроком в сборной Беларуси стали Вера Костючик (13 очков, пять подач на вылет) и нападающая «Минчанки» Анна Гришкевич (11 очков).

После двух туров сборная Беларуси по волейболу делит первое и второе место с командой России — по шесть очков. В третьем туре предварительного турнира подопечные Натальи Мелянюк сыграют с командой США, которая в первом туре потерпела поражение от России — 0:3.

Белорусская команда завершит выступление в группе В встречей с Россией 21 августа. Четыре лучшие команды из каждой из четырех групп выйдут в плей-офф мирового форума.

Юниорская сборная Беларуси по волейболу среди девушек во второй раз за последние 20 лет играет в финальной стадии чемпионата мира. Этого права белоруски добились, успешно выступив на чемпионате Европы в голландском Арнеме в апреле текущего года, где заняли третье место.