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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30735271/
19 августа 2017, 22:46 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Белорусские волейболистки одержали вторую победу на юниорском ЧМ в Аргентине

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки одержали вторую победу на юниорском чемпионате мира для игроков до 18-и лет в Аргентине, победив команду Мексики — 3:0 (25:19, 25:20, 25:14), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в городе Санта-Фе, где выступают команды группы В, продолжался чуть более часа. Подопечные Натальи Мелянюк сыграли также, как и накануне в первом туре против Бразилии (3:0), активно действовать в нападении. Вдобавок белоруски успешно справились с подачей — 9 эйсов. Наиболее результативным игроком в сборной Беларуси стали Вера Костючик (13 очков, пять подач на вылет) и нападающая «Минчанки» Анна Гришкевич (11 очков).

После двух туров сборная Беларуси по волейболу делит первое и второе место с командой России — по шесть очков. В третьем туре предварительного турнира подопечные Натальи Мелянюк сыграют с командой США, которая в первом туре потерпела поражение от России — 0:3.

Белорусская команда завершит выступление в группе В встречей с Россией 21 августа. Четыре лучшие команды из каждой из четырех групп выйдут в плей-офф мирового форума.

Юниорская сборная Беларуси по волейболу среди девушек во второй раз за последние 20 лет играет в финальной стадии чемпионата мира. Этого права белоруски добились, успешно выступив на чемпионате Европы в голландском Арнеме в апреле текущего года, где заняли третье место.

Чемпионат мира по волейболу среди игроков до 18 лет проходит в аргентинских городах Санта-Фе и Росарио. Победитель и призеры турнира определятся 28 августа.

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