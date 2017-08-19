Волейболиста Спиридонова задержали полицейские перед игрой ЧР «Спартак» — «Локомотив»
Волейболиста Алексея Спиридонова задержали полицейские перед матчем чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Локомотивом».
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Видимо, что-то случилось...
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В субботу «Спартак» принимает «Локомотив» в московском дерби в рамках 7-го тура РФПЛ на стадионе в Тушино, матч начался в 17:30 мск. В Instagram волейболиста появилось видео, на котором видно, что его на пути к стадиону задержали сотрудники правоохранительных органов и поместили в автозак, который стоял недалеко от арены.
«Я сейчас захожу в отделение полиции. Получилось так, что меня арестовали. За мной уже водитель приехал,
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