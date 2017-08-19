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19 августа 2017, 19:08 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболиста Спиридонова задержали полицейские перед игрой ЧР «Спартак» — «Локомотив»

Волейболиста Алексея Спиридонова задержали полицейские перед матчем чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и «Локомотивом».

Волейболиста Алексея <span class=error>Спиридонова</span> задержали полицейские перед матчем чемпионата России по футболу между московским Спартаком и Локомотивом. Увеличить
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В субботу «Спартак» принимает «Локомотив» в московском дерби в рамках 7-го тура РФПЛ на стадионе в Тушино, матч начался в 17:30 мск. В Instagram волейболиста появилось видео, на котором видно, что его на пути к стадиону задержали сотрудники правоохранительных органов и поместили в автозак, который стоял недалеко от арены.

«Я сейчас захожу в отделение полиции. Получилось так, что меня арестовали. За мной уже водитель приехал, вот-вот должны оформить. Арестовали меня, знаете, за что? Ни за что. Я немножко выпивши, просто шел и кричал: “Спартак” — чемпион!» У меня сын родился. Арестовали ни за что. Водитель у меня уже в полиции. Сейчас уже поеду. Думаю, второй тайм я уже посмотрю, — сказал Спиридонов по телефону.
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