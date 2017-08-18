Сборная России победила команду Алжира на молодежном чемпионате мира по волейболу
ТАСС, 18 августа. Мужская сборная России одержала победу над командой Алжира в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира по волейболу среди игроков не старше 23 лет, который проходит в Каире.
Встреча завершилась со счетом 4−0 в пользу россиян.
Сборная России выступает в группе B с командами Алжира, Аргентины, Китая, Ирана и Турции. В
На молодежных чемпионатах мира по волейболу 2017 года среди юношей и девушек тестируется новая система подсчета очков. Партии проводятся до 15 очков, для победы в матче необходимо выиграть четыре сета.
Мужской молодежный чемпионат мира по волейболу завершится 25 августа.
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