Сборная России победила команду Алжира на молодежном чемпионате мира по волейболу

Встреча завершилась со счетом 4−0 в пользу россиян.

Сборная России выступает в группе B с командами Алжира, Аргентины, Китая, Ирана и Турции. В плей-офф выходят две лучшие команды. Следующий матч россияне проведут 19 августа против турецких волейболистов.

На молодежных чемпионатах мира по волейболу 2017 года среди юношей и девушек тестируется новая система подсчета очков. Партии проводятся до 15 очков, для победы в матче необходимо выиграть четыре сета.

Мужской молодежный чемпионат мира по волейболу завершится 25 августа.