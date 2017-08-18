Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30728754/
18 августа 2017, 19:38 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки сборной России победили болгарок в товарищеском матче в Новогорске

МОСКВА, 18 авг — Р-Спорт. Женская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Болгарии в товарищеском матче.

Женская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Болгарии в товарищеском матче. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в Новогорске в пятницу, завершилась со счетом 4−0 (25:18, 25:15, 25:18, 25:22) в пользу хозяек площадки. Обе стороны заранее договорились провести четыре сета.

В четверг россиянки сыграли вничью с болгарками — 2−2 — матч игрался также в четыре сета.

Российская команда готовится к Всемирному кубку чемпионов, который пройдет 5—10 сентября в Японии. Помимо россиянок в турнире сыграют команды Южной Кореи, Китая, Бразилии, США и Японии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Волейболистки сборной России сыграли вничью с командой Болгарии в товарищеском матче

Волейболистки сборной России сыграли вничью с командой Болгарии в товарищеском матче

НОВОГОРСК (Московская область), 17 авг — Р-Спорт. Волейболистки сборной России разошлись миром с командой Болгарии в контрольном матче в рамках подготовки к Всемирному кубку чемпионов.
Все новости
15 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Мутко прокомментировал желание российского пловца выступать за США

Принцесса изумрудных газонов: сибирская красавица, защищающая цвета «Енисея»