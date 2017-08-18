Волейболистки сборной России победили болгарок в товарищеском матче в Новогорске

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Встреча, состоявшаяся в Новогорске в пятницу, завершилась со счетом 4−0 (25:18, 25:15, 25:18, 25:22) в пользу хозяек площадки. Обе стороны заранее договорились провести четыре сета.

В четверг россиянки сыграли вничью с болгарками — 2−2 — матч игрался также в четыре сета.