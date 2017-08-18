Волейболистки сборной России победили болгарок в товарищеском матче в Новогорске
МОСКВА, 18 авг —
Р-Спорт. Женская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Болгарии в товарищеском матче.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, состоявшаяся в Новогорске в пятницу, завершилась со счетом 4−0 (25:18, 25:15, 25:18, 25:22) в пользу хозяек площадки. Обе стороны заранее договорились провести четыре сета.
В четверг россиянки сыграли вничью с болгарками — 2−2 — матч игрался также в четыре сета.
Российская команда готовится к Всемирному кубку чемпионов, который пройдет
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter