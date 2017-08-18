Белорусские волейболистки с победы над Бразилией стартовали на юниорском ЧМ в Аргентине

Подопечные брестского тренера Натальи Мелянюк уверенно начали встречу и повели в первой партии — 25:18. Во втором сете бразильянки, являющиеся одними из лидеров мирового волейбола, постарались перехватить инициативу и лидировали в счете 8:1. Однако в концовке белоруски за счет блока и действий в нападении смогли заработать важные очки и выиграть партию — 26:24. В заключительном отрезке игры бронзовые призеры чемпионата Европы воспользовались психологическим преимуществом. Сборная Бразилии допускала ошибки в простых ситуациях, в то время как лидеры Татьяна Холод (16 очков) и Вера Костючик (12 очков) эффективно действовали в атаке.

Второй матч в группе В белорусская команда проведет 19 августа с Мексикой (18.00). На предварительной стадии чемпионата мира сборная сыграет 20 августа с США, а завершит выступление в группе В встречей с Россией 22 августа. Четыре лучшие команды из каждой из четырех групп выйдут в плей-офф мирового форума.

Юниорская сборная Беларуси по волейболу среди девушек во второй раз за последние 20 лет играет в финальной стадии чемпионата мира. Этого права белоруски добились, успешно выступив на чемпионате Европы в голландском Арнеме в апреле текущего года, где заняли третье место.