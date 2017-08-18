Стояновский и Ярзуткин не сумели выйти в четвертьфинал ЧЕ по пляжному волейболу

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Встреча завершилась со счетом 21:17, 21:14 в пользу бельгийцев.

Ранее на стадии 1/16 финала женский турнир покинули две российские пары Юлия Абалакина и Ксения Дабижа, а также Ольга Мотрич и Светлана Холомина.

В матче ¼ финала соревнований Кокелкорен и ван Валле встретятся с итальянцами Алексом Раньери и Адрианом Карамбулой. Игра состоится позднее в пятницу.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.