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18 августа 2017, 14:57 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Стояновский и Ярзуткин не сумели выйти в четвертьфинал ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 18 августа. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин проиграли бельгийцам Дрису Кокелкорену и Тому ван Валле в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

В матче 1/8 финала россияне проиграли бельгийцам <span class=error>Дрису</span> Кокелкорену и Тому ван <span class=error>Валле</span>. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 21:17, 21:14 в пользу бельгийцев.

Ранее на стадии 1/16 финала женский турнир покинули две российские пары Юлия Абалакина и Ксения Дабижа, а также Ольга Мотрич и Светлана Холомина.

В матче ¼ финала соревнований Кокелкорен и ван Валле встретятся с итальянцами Алексом Раньери и Адрианом Карамбулой. Игра состоится позднее в пятницу.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.
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Новости Волейбола

Абалакина и Дабижа вышли в раунд плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу

Абалакина и Дабижа вышли в раунд плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 17 августа. Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа обыграли пару из Норвегии Виктория Кьёлберг и Ане Гуро Твейт Йортланд в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
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