Стояновский и Ярзуткин не сумели выйти в четвертьфинал ЧЕ по пляжному волейболу
ТАСС, 18 августа. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин проиграли бельгийцам Дрису Кокелкорену и Тому ван Валле в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
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Встреча завершилась со счетом 21:17, 21:14 в пользу бельгийцев.
Ранее на стадии 1/16 финала женский турнир покинули две российские пары Юлия Абалакина и Ксения Дабижа, а также Ольга Мотрич и Светлана Холомина.
В матче ¼ финала соревнований Кокелкорен и ван Валле встретятся с итальянцами Алексом Раньери и Адрианом Карамбулой. Игра состоится позднее в пятницу.
Чемпионат Европы завершится 20 августа.
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