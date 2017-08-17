Дмитрий Волков: Кайфовал от Оксимирона и Гнойного. Я так бы не смог

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— Вопрос в лоб: Гнойный или Оксимирон? — думал я застать Волкова врасплох. Куда там!

— Изначально я был за Оксимирона, но по баттлу мне больше понравился Гнойный.

— Кто-то из сборной мог бы забаттлить?

— Вряд ли. Мы тут все культурные.

— По поводу баттлов есть диаметральные точки зрения. Первая — это круто, зажигательно и талантливо. Вторая: деградация, ужас и то, что показывать нельзя.

— Мне, как молодому, это движение очень нравится. Большинству из моего окружения — тоже. Просто кайфуем. Я вот задумывался: «А смог бы я»? И пониманию, что ничего похожего и близко не получилось бы. Чтобы так выступать нужен сумасшедший талант.

— Маты, которые слышит вся Россия, не смущают?

— А кто из нас в жизни обходится без мата? Таких немного.

Усэйн БОЛТ. AFP 2017

БОЛТ — ЛЕГЕНДА! А ГЭТЛИН МНЕ НЕ НРАВИТСЯ

— Правда, что вы любите читать и один из самых интересных вам жанров — спортивные биографии?

— Да. Хотя в последнее время ничего такого не попадалось.

— Про кого больше всего запомнилось?

— Про Усэйна Болта. Очень круто!

— Как вам его последний турнир?

— Видно было, что он уже не в той форме, как раньше. Но у него все равно фантастическая карьера. Он — легенда. И такая концовка для него — не трагедия.

— Большой резонанс вызвало то, что его обошел Джастин Гэтлин, отбывший две дисквалификации за допинг. Ваше отношение к американцу?

— Мне он просто не нравится. Если я болею за Болта, то только за него. А Гэтлин лишь раз в жизни выиграл у Усэйна — что ж, пусть порадуется.

— Что еще с чемпионата мира по легкой атлетике запомнилось?

— Смотрел мало, но знаю, что Клишина выиграла серебро. И порадовался за второе место Шубенкова. Накануне чемпионата мира он готовился в Новогорске, и мы не раз пересекались в тренажерном зале. Парень много работает! Очень болел за него. Хотя лично мы не знакомы.

РОНАЛДУ ДЕЛАЕТ СЕБЯ САМ, А МЕССИ — ПРОСТО ТАЛАНТИЩЕ

— Для вас, как фаната «МЮ» и «Реала», риторический вопрос: «Месси или Роналду», — не стоит?

— Вообще нет! Месси — это безусловный талантище. А Роналду — трудоголик, который всю жизнь впахивал. И делает это до сих пор. Читал, что он может до 3 часов ночи после игры делать процедуры, восстанавливаться. Если чувствует необходимость — идет в качалку после матча. Месси — дано, а Роналду сам себя делает.

— 222 миллиона евро за Неймара — это безумие?

— Конечно. Для меня это было шоком. До последнего не верил, что этот переход случится. Что теперь будет с футболом — непонятно. Но уже сейчас готовы отдавать космические деньги — в районе 50 млн евро — за средних футболистов. Какие цифры тогда будут через 10 лет?

— В каких диапазонах самые дорогие трансферы в волейболе?

— Выкупить контракт, думаю, обойдется миллионов в 50. Рублей. Но у нас перекупать вообще не принято. Такое очень редко бывает.

ТЕТЮХИН ВСЕГДА В ТРЕНДЕ

— Болт — легенда. А Сергей Тетюхин?

— Он тоже легенда. И вместе с тем — потрясающий человек. Идеал! Сергей — максимально честный, открытый и добрый.

— В какой момент стали звать его на «ты»?

— Он постоянно говорил нам, что он такой же игрок и все на площадке равны. Первый год в сборной мне было некомфортно обращаться к нему на «ты», а потом нашел выход — стал называть его Юриьч. Вроде бы и ему приятно, и мне спокойнее.

— Вы жили в одной комнате в Рио. Что поразило больше всего?

— Он в доску свой. При всех титулах и величии в быту это не проявляется никак вообще.

— Можете представить, чтобы Тетюхин смотрел баттл Гнойного и Оксимирона?

— Да легко! Не думайте, будто Юрьич такой старой закалки и не приемлет ничего нового. Он всегда с нами, постоянно в тренде.

Четверг. Новогорск. Тренировка сборной России. Спорт-Экспресс

МОГУ ПРОСЛЕЗИТЬСЯ НА ГРУСТНОМ ФИЛЬМЕ

— Ваши огненные эмоции на площадке — это с детства?

— Да. Даже по детям ярко праздновал успешные действия нашей команды. Из души идет, а я не держу в себе.

— В жизни вы такой же?

— Не ору на улице, когда что-то нравится, конечно, но в целом — да.

— Вы сверхэмоциональны в обе стороны? Можете прослезиться на грустном фильме?

— Да, могу. Если будет момент — пущу слезу.

— Последний фильм, который вызвал у вас такие эмоции?

— «Хатико». Хотя это было давненько.

— Эмоции — страшное оружие, если они направлены в правильную сторону. Когда у вас идет — тушите свет. Однако стабильности вам пока не хватает. Как над этим работать?

— Когда не идет — эмоций нет вообще. А вот пару раз попал — и начинаешь заводиться. Я такой человек, что без эмоций у меня игра не пойдет. Вот, например, во Франции на Мировой лиге все совпало: плохое состояние, боль в спине, жара в зале. Какие там эмоции? Думал только о том, когда все это закончится. Из-за этого и игра не шла. Я зависим от эмоций.

Главный тренер сборной России Сергей ШЛЯПНИКОВ. Спорт-Экспресс

ЦЕЛЬ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ — ЗОЛОТО

— Какие эмоции оставил недавний «Мемориал Вагнера»?

— Ничего критичного в нашем третьем месте там нет. Рабочий турнир. Всех проверили.

— Как вам польские болельщики?

— Нормально отношусь. Ничего плохого в мою сторону они не говорили. А болеют за своих — очень здорово. Хотел бы, чтобы и в России так болели. В Польше, Бразилии и Италии — сумасшедшие в хорошем смысле фанаты.

— Впереди первый в вашей карьере чемпионат Европы. Волнуетесь?

— Не сказал бы, что сильно нервничаю. Ответственность большая, все мы хотим победить, но лишний груз на себя вешать не нужно. Может задавить. Будем биться в каждом эпизоде, а там посмотрим.

— Соперники по нашей группе: Болгария, Словения и Испания. Расскажите коротко о каждой команде.

— Болгарам мы проиграли в Мировой лиге в Казани, ведя 2:0. У них опытная команда, будет непросто, но нам по силам обыграть их. Словенцы — серебряные призеры прошлого чемпионата Европы, лидер команды — Тине Урнаут. А про испанцев ничего не знаю, пока не разбирали их.

— Сергей Шляпников сказал, что задача — призовое место. Вас лично устроит медаль любого достоинства?

— Это он вам сказал? А нам Сергей Константинович говорил, что для сборной России есть только одно место — первое. И я с ним согласен!

Владимир ИВАНОВ

из Новогорска.