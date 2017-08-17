Волейболистки сборной России сыграли вничью с командой Болгарии в товарищеском матче
НОВОГОРСК (Московская область), 17 авг —
Р-Спорт. Волейболистки сборной России разошлись миром с командой Болгарии в контрольном матче в рамках подготовки к Всемирному кубку чемпионов.
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Встреча, прошедшая в четверг в Новогорске, завершилась со счетом 2−2 (25:22, 25:23, 20:25, 22:25). В пятницу команды проведут еще один матч.
Всемирный кубок чемпионов пройдет
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