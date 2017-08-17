Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30717268/
17 августа 2017, 20:09 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Абалакина и Дабижа вышли в раунд плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 17 августа. Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа обыграли пару из Норвегии Виктория Кьёлберг и Ане Гуро Твейт Йортланд в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

Абалакина и Дабижа вышли в раунд плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась со счетом 21:16, 21:16 в пользу россиянок.

В группе С российская пара с 4 очками заняла третье место, теперь россиянки сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала. Матч пройдет 18 августа, соперник определится позднее.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Бирлова и Макрогузова вышли в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу

Бирлова и Макрогузова вышли в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 17 августа. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова одержали победу над чешской парой Кристиной Колоковой и Михалой Квапиловой в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
Еще 7 новостей  Все новости

Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Цинциннати

"Спартак" договорился с "Миланом" о приобретении футболиста Ньянга за €18 млн

ЦСКА не планирует отдавать хоккеистов в другие команды

Абалакина и Дабижа вышли в раунд плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу