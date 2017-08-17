Абалакина и Дабижа вышли в раунд плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу
ТАСС, 17 августа. Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа обыграли пару из Норвегии Виктория Кьёлберг и Ане Гуро Твейт Йортланд в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
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Встреча завершилась со счетом 21:16, 21:16 в пользу россиянок.
В группе С российская пара с 4 очками заняла третье место, теперь россиянки сыграют в раунде
Чемпионат Европы завершится 20 августа.
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