Волейболист Волков: Сборная РФ способна выиграть у любого соперника в группе ЧЕ
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сборная России на предстоящем чемпионате Европы способна выиграть у любого соперника по группе. Такое мнение журналистам высказал доигровщик команды Дмитрий Волков.
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Чемпионат Европы стартует 24 августа в Польше. Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Болгарии, Словении и Испании.
«Пока что еще сложно сказать, в какой форме мы находимся. Но к началу чемпионата будем выглядеть физически уже неплохо, — сказал Волков. — Сейчас уже мы полноценно готовимся к турниру».
По словам Волкова, сборная России способна выиграть у каждого соперника по групповому этапу: «Команды в нашей группе неплохие, но я считаю, что будет все нормально — должны у всех выиграть».
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