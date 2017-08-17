Волейболист Волков: Сборная РФ способна выиграть у любого соперника в группе ЧЕ

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Чемпионат Европы стартует 24 августа в Польше. Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Болгарии, Словении и Испании.

«Пока что еще сложно сказать, в какой форме мы находимся. Но к началу чемпионата будем выглядеть физически уже неплохо, — сказал Волков. — Сейчас уже мы полноценно готовимся к турниру».

По словам Волкова, сборная России способна выиграть у каждого соперника по групповому этапу: «Команды в нашей группе неплохие, но я считаю, что будет все нормально — должны у всех выиграть».