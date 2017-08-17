Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30716692/
17 августа 2017, 18:59 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболист Волков: Сборная РФ способна выиграть у любого соперника в группе ЧЕ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сборная России на предстоящем чемпионате Европы способна выиграть у любого соперника по группе. Такое мнение журналистам высказал доигровщик команды Дмитрий Волков.

Волейболист Волков: Сборная РФ способна выиграть у любого соперника в группе ЧЕ - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионат Европы стартует 24 августа в Польше. Соперниками сборной России на групповом этапе будут команды Болгарии, Словении и Испании.

«Пока что еще сложно сказать, в какой форме мы находимся. Но к началу чемпионата будем выглядеть физически уже неплохо, — сказал Волков. — Сейчас уже мы полноценно готовимся к турниру».

По словам Волкова, сборная России способна выиграть у каждого соперника по групповому этапу: «Команды в нашей группе неплохие, но я считаю, что будет все нормально — должны у всех выиграть».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Абалакина и Дабижа вышли в раунд плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу

Абалакина и Дабижа вышли в раунд плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 17 августа. Россиянки Юлия Абалакина и Ксения Дабижа обыграли пару из Норвегии Виктория Кьёлберг и Ане Гуро Твейт Йортланд в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
Еще 7 новостей  Все новости

Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Цинциннати

"Спартак" договорился с "Миланом" о приобретении футболиста Ньянга за €18 млн

ЦСКА не планирует отдавать хоккеистов в другие команды

Абалакина и Дабижа вышли в раунд плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу