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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30716224/
17 августа 2017, 18:18 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Бирлова и Макрогузова вышли в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 17 августа. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова одержали победу над чешской парой Кристиной Колоковой и Михалой Квапиловой в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

В группе Е российская пара одержала две победы и потерпела одно поражение. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 21:15, 21:19 в пользу россиянок.

В группе Е российская пара одержала две победы и потерпела одно поражение, в активе спортсменок 5 очков. Попадут ли Бирлова и Макрогузова в 1/8 финала напрямую определится позднее. Если россиянки займут второе-третье место в группе, они сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.
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Моисеева и Сырцева вышли в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу с первого места в группе

Моисеева и Сырцева вышли в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу с первого места в группе

ТАСС, 17 августа. Россиянки Александра Моисеева и Екатерина Сырцева одержали победу над латвийской парой Инесе Юрсоне / Анце Аузиня в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
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