Бирлова и Макрогузова вышли в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу
ТАСС, 17 августа. Россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова одержали победу над чешской парой Кристиной Колоковой и Михалой Квапиловой в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
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Встреча завершилась со счетом 21:15, 21:19 в пользу россиянок.
В группе Е российская пара одержала две победы и потерпела одно поражение, в активе спортсменок 5 очков. Попадут ли Бирлова и Макрогузова в 1/8 финала напрямую определится позднее. Если россиянки займут
Чемпионат Европы завершится 20 августа.
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