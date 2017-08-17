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17 августа 2017, 12:40 | Игровые: Волейбол | Сибирское агентство новостей - Красноярск

Волейбольный клуб «Енисей» выбрал имя для своего талисмана

Имя Еник с самого начала лидировало в голосовании.

Имя Еник с самого начала лидировало в голосовании. Увеличить
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Красноярский волейбольный «Енисей» выбрал имя своему талисману. Об этом сообщается на сайте клуба.

С 31 июля по 13 августа в официальной группе клуба во «ВКонтакте» проходило голосование за лучшее имя для талисмана — снежного барса. На «суд» болельщиков было выставлено 7 имен — Еник, Енисеич, Снежок, Ярик, Волик, Волисей и Енисеша.

Имя Еник с самого начала лидировало в голосовании и продержалось на 1 месте вплоть до его окончания. На втором месте — Енисеич, а на третьем — Снежок. Всего в голосовании приняли участие 896 человек.

Напомним, что ростовая кукла снежного барса уже готова и ее можно будет увидеть на первом домашнем матче сезона «Енисей» — «Ярославич», который состоится 27 сентября.
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